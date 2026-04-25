A Tisza Párt gazdasági terve visszahozhatja a 2010 előtti feketegazdaságot

Kapitány István szerint a minimálbér után fizetendő 9 százalékos személyi jövedelemadó egy méltányosabb adórendszert alakít ki - erről írt közösségi oldalán a Tisza Párt leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István az intézkedéstől az infláció leszorítását és az adórendszer méltányosabbá válását reméli. A bejelentés szerint az alacsonyabb adókulcs azokra vonatkozik majd, akik a mediánbér alatt keresnek, jelenleg nagyjából havi 625 ezer forintos bruttó jövedelemig.

A minimálbér 9 százalékos adója akkor lehet hasznos, ha a magasabb jövedelműek adókulcsa nem emelkedik meg - mutatott rá az MCC Gazdaságpolitikai Műhely vezetője. Sebestyén Géza a Tisza-kormány leendő gazdasági minisztere terve kapcsán hozzátette: egy ilyen intézkedés nagyon könnyen a fekete vagy szürke-gazdaság felé tolná a munkaerőpiacot, ami jelentősen csökkentené a gazdaság átláthatóságát és a kormányzati adóbevételeket.

Tarr Zoltán, a Tisza párt alelnöke egy tavaly nyári etyeki fórumon szólta el magát a tervezett adóemelési programról. A párt gazdasági vezetője, Dálnoki Áron szintén beismerte az adóemelési terveket.

Még az Index hozta nyilvánosságra 2025 augusztusában azt a dokumentumot, amelyből kiderült, hogy brutálisan megemelné a Tisza Párt a személyi jövedelemadót. Magyar Péterék az egykulcsos szja helyett háromkulcsos rendszert vezetnének be. A számítások szerint ez nagyjából a lakosság kétharmadát érintené hátrányosan.