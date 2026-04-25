Brüsszelbe utazott a Tisza Párt több képviselője, hogy az Európai Bizottság vezetőivel tárgyaljon

Orbán Anita több gazdasági és energetikai szakemberrel az uniós forrásokról tárgyal, miközben továbbra is kulcskérdés, hogy hazánk mikor és milyen feltételekkel férhet hozzá a visszatartott pénzekhez.
Orbán Anita leendő külügyminiszter ma Kármán András, Kapitány István és Melléthei-Barna Márton társaságában egyeztet az Európai Bizottság vezetőivel Brüsszelben. A tárgyalások fókuszában az ezermilliárdos uniós forrásokhoz való hozzáférés áll, amelyeket az Európai Unió politikai és jogállamisági okokra hivatkozva évek óta visszatart.