Európának ideje ébredni Emmanuel Macron szerint

„Európának ideje ébredni, mert az amerikai, az orosz és a kínai elnök is ellenünk van” - jelentette ki a francia elnök, Emmanuel Macron.
A tartalomból:
- Irán elvághatja a víz alatti kábeleket a Perzsa-öbölben
- Emmanuel Macron az uniós védelmi záradékot vezetné be a NATO 5. cikke helyett
- Ismét merényletet kíséreltek meg Donald Trump ellen
Emmanuel Macron szerint a Donald Trump vezette Egyesült Államok egyre kiszámíthatatlanabb szövetséges. Úgy vélte, hogy az EU kölcsönös védelmi klauzulája jelenleg gyakorlatiasabb, mint a NATO 5. cikke. António Costa, az Európai Tanács elnöke is megerősítette, hogy az unió vezetői már dolgoznak egy „kézikönyvön” az uniós védelmi záradék gyakorlati alkalmazásához.
Vendégek:
Stier Gábor, a Moszkvatér főszerkesztője
Vukics Ferenc katonai szakértő
Kertész Dávid, a PestiSrácok újságírója
Műsorvezető: Gulyás Áron