Beatrix von Storch a Bundestagban méltatta a leköszönő Orbán Viktort

Beatrix von Storch az AfD politikusa a Bundestagban méltatta a leköszönő Orbán Viktort, kiemelve, hogy a magyar kormányfő nélkülözhetetlen volt Európa számára.

  20 órája
  Frissítve: 20 órája
A német parlament falai között az elismerés hangja törte meg a liberális fősodor csendjét. Beatrix von Storch rámutatott: Orbán Viktor tizenhat éves kormányzása egyedülálló sikerkorszakot jelentett nemcsak Magyarországnak, hanem az egész kontinensnek. Miközben itthon a politikai kalandorok a múlt eltörlésén fáradoznak, Berlinben a józan ész képviselői nélkülözhetetlen bástyaként hivatkoznak a távozó miniszterelnökre. A szuverenitás védelme európai mérce maradt.

 

