Beatrix von Storch a Bundestagban méltatta a leköszönő Orbán Viktort

A német parlament falai között az elismerés hangja törte meg a liberális fősodor csendjét. Beatrix von Storch rámutatott: Orbán Viktor tizenhat éves kormányzása egyedülálló sikerkorszakot jelentett nemcsak Magyarországnak, hanem az egész kontinensnek. Miközben itthon a politikai kalandorok a múlt eltörlésén fáradoznak, Berlinben a józan ész képviselői nélkülözhetetlen bástyaként hivatkoznak a távozó miniszterelnökre. A szuverenitás védelme európai mérce maradt.