Trump „győzelmi jelentése” mögött súlyos belpolitikai kényszer állhat

A Hormuzi-szoros körüli feszültség látszólagos enyhülése ellenére valójában veszélyes geopolitikai patthelyzet alakult ki Washington és Teherán között. Magyarics Tamás Amerika-szakértő szerint Donald Trump váratlan bejelentése a „háború végéről” nem katonai sikeren, hanem szigorú alkotmányos határidőkön és belpolitikai kényszeren alapult: az elnöknek kongresszusi felhatalmazás híján jogilag korlátozott mozgástere maradt.
Miközben az 50%-kal megemelkedett amerikai benzinárak a közelgő választásokat fenyegetik, Irán számára a szoros feletti ellenőrzés egzisztenciális kérdés, így egyik fél sem engedhet az arcvesztés kockázata nélkül. A háttérben zajló pakisztáni közvetítés és a kínai diplomácia aktív szerepvállalása jelentheti az egyetlen kiutat, miközben Trump a védővámok emelésével már a „nemzetbiztonsági realizmus” jegyében az európai autóipart is célkeresztbe vette. Az üzenet egyértelmű: a globalizációt felváltja a hazai munkahelyek mindenáron való védelme.