Olaszország 2030-ig teljes kapacitással működteti albániai központjait

2030-ig maradhatnak nyitva az Albániában kialakított olasz kiutasítási központok. Tirana ezt követően nem újítja meg a szerződést. Albánia ugyanis ekkor várhatóan az Európai Unió teljes jogú tagja lesz. Olaszország addig is teljes kapacitással működteti a létesítményeket, ahol a kitoloncolásra ítélt bűnözők várják hazaszállításukat.

A kivételesen jó olasz-albán viszonnyal indokolta Edi Rama albán miniszterelnök azt, hogy miért engedélyezte Rómának, hogy területén úgynevezett kiutasítási központokat hozzon létre.

A projekt 2024-ben kezdődött, a baloldali olasz bírók azonban az első három Albániába szállított csoport szinte azonnal visszaküldették Olaszországba és azóta is gáncsolják a programot.

Jelenleg csak a kiutasításra váró köztörvényes bűnözőket viszik oda. A baloldal azt állítja az egész kezdeményezés kudarcot vallott.