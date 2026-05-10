HírTvKülföld

Több mint félmillió migráns várakozik az európai határokon

Görögország friss jelentése szerint több mint félmillió migráns áll készenlétben, hogy áttörje Európa határait, újabb kihívás elé állítva a kontinenst.

  4 órája
  Frissítve: 4 órája
A görög hatóságok vészjelzése szerint jelenleg is több mint félmillió migráns várakozik arra, hogy belépjen Európába. Ez a masszív embertömeg olyan, mint egy gát mögött folyamatosan duzzadó áradat: csak idő kérdése, mikor talál rést a rendszeren. 

Miközben a brüsszeli vezetés a papíralapú elosztás és a vitatott kvóták bűvöletében él, a fizikai határvédelem kíméletlen valósága ismét a frontországokra nehezedik. Vajon a bürokrácia papírgátjai megállítják az igazi víztömeget?

 

