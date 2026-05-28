Zelenszkij még két-három évig elháborúzna

Az ukrajnai háborúval kapcsolatos párbeszéd megkezdése Moszkvával napirenden van az Európai Unió (EU) külügyminisztereinek csütörtökön és pénteken Limassolban, Cipruson tartandó találkozóján.

A német gazdasági szakértői tanács szerdán lefelé módosította Európa legnagyobb gazdaságára vonatkozó növekedési előrejelzését, hivatkozva a közel-keleti konfliktus hatására, az energiaárak emelkedésére és az Egyesült Államok kereskedelempolitikájára.

Az európai téli villamosenergia-árak a 2022-es energiaválság óta a legmagasabb szintre emelkedtek a nyári szerződésekhez képest, mivel a gázellátás zavarai és a gyenge vízerőművi tartalékok fokozzák a nyomást a fűtési szezon előtt.

A SolarPower Europe tanulmánya szerint a meglévő európai napenergia-kapacitásnak köszönhetően a közel-keleti konfliktus kezdete óta 10 milliárd euró értékű további gázimportot sikerült elkerülni.