Elítélte a Fidesz a nagyváradi premontrei rendház elleni akciót

Szerda hajnalban román hatóságok és végrehajtók áttörték a rendház falát.

Elítélte a nagyváradi premontrei rendház megtámadását a Fidesz. Rámutattak: a romániai magyarok, a történelmi egyházak és minden jóérzésű ember jogos felháborodással értesült a nyilvánvalóan eltúlzott és megfélemlítő szándékú akcióról. Szerda hajnalban román hatóságok és végrehajtók áttörték a rendház falát, majd a helyiségek kiürítésére szólítottak fel. Fejes Rudolf Anzelm apát elmondta: a templomhajón kívül csupán pár ehhez kapcsolódó kis helyiség maradt használatukban.

 

