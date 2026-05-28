Egy olasz képviselő szerint a magyaroknak nem a miniszterelnöki megbízatás korlátozása a legfontosabb

A Tisza-kormány első intézkedései között tűzte ki célul azt, hogy a mindenkori miniszterelnök mandátumát 2x4 évben maximálja, ráadásul 1990-ig visszamenő hatállyal. Olaszországban nincs ilyen limit sem a miniszterelnöki, sem az államfői poszt esetében.

A jobboldali Liga párt képviselője szerint a korábban antidemokratikusnak kikiáltott Magyarországon egy új párt vette át a hatalmat, ráadásul kiemelten magas választási részvétellel. Ezért nem teljesen világos, miért módosítaná úgy az alaptörvényt, ami őt magát is korlátozná abban, hogy több mandátumot nyerhessen demokratikusan.

A világon csupán néhány országban limitálják a miniszterelnök vagy az elnök mandátumát. Ilyen az Amerikai Egyesült Államok és néhány dél-amerikai ország. Európában Franciaországban és Portugáliaban van érvényben hasonló korlátozás. Minden más országban a lakosságra és a demokratikus választásokra bízzák a döntést.