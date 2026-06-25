Megrázó képek érkeztek Venezuelából a pusztító földrengések után

Legkevesebb 32 ember meghalt, 700 pedig megsérült, miután szerda este két nagy erejű földrengés rázta meg Venezuela északnyugati részét. A 7,2-es, majd a 7,5-ös erősségű földmozgás különösen a fővárosban, Caracasban okozott pusztítást. Épületek omlottak össze, több városrészben megszűnt az áramszolgáltatás. Az ország vezetése szükségállapotot hirdetett.

A földrengések éppen egy munkaszüneti napon, a függetlenségi háború egyik győztes csatájának ünnepnapján rázták meg a dél-amerikai országot. A földmozgások epicentruma 160 kilométerre Caracastól nyugatra, San Felipe város közelében volt. A lökéshullámokat több szövetségi államban, de még Kolumbiában is érezni lehetett. A két rengés alig 40 másodperccel követte egymást, így a kezdetben csak meggyengült szerkezetekben később súlyosabb károk is keletkezhettek. A venezuelai főváros közelében található Simón Bolívar nemzetközi repülőteret be is zárták.

Venezuela ügyvezető elnöke az országban szükségállapotot hirdetett. Delcy Rodriguez igazi tragédiának nevezte a történteket. Az államfő a lakosság bizalmát, és egységes fellépést kért.