A ceutai migránshullám után Olaszország visszaállította a határellenőrzést Spanyolországgal szemben

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt kifütyülték és trágár szavakkal illették a ceutai látogatásán, amelyre azután került sor, hogy több mint 60 ezer ember úszta át illegálisan a Marokkóval közös tengeri határt. A kialakult helyzet hátterében a spanyol legfelsőbb bíróság július 8-i döntése állhat, amely szerint nem kell kitoloncolni azokat, akik úszva érkeznek illegálisan az országba. A madridi kormány eddig 48 500 embert küldött vissza Marokkóba, Róma ennek ellenére pénteken ideiglenesen visszaállította a határellenőrzést a Spanyolországgal közös határszakaszon.

A marokkói migránsok érkezésüket követően fosztogatni kezdték a szupermarketeket, és jelentős zűrzavart okoztak a kisvárosban. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, valamint helyettesei, Antonio Tajani és Matteo Salvini egyaránt felelőtlenségnek nevezték a Spanyolországban történteket. Álláspontjuk szerint az ellenőrizetlen illegális bevándorlás közvetlen fenyegetést jelent Európa külső határainak biztonságára.

A spanyol szocialista kormány a közelmúltban 500 ezer, már az országban tartózkodó illegális bevándorlónak adott letelepedési engedélyt. A döntés azonnal kiváltotta a római kabinet bírálatát, amely szerint ez valójában meghívót jelent Afrika számára, és megnyitja Európa kapuit az illegális bevándorlás előtt.