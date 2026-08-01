Több tízezer migráns próbált Európába jutni Marokkóból

„Ezek a bohócok eladtak minket” – olvasható a felirat egy demonstráló tábláján Ceutában, ahová Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök látogatott, miután példátlan méretű migrációs roham érte az észak-afrikai spanyol enklávé határát. Több mint 50 ezren jutottak át a marokkói határon szárazföldön és tengeren. Sánchez szerint a tömeges határátlépés Spanyolország területi szuverenitásának megsértése volt.

A spanyolok azt állítják, visszaverték a Ceutát sújtó példátlan migrációs rohamot. A hatóságok közlése szerint a többség már önként visszatért Marokkóba, de vannak, akik Európában szeretnének maradni. A spanyol katonáknak és mentősöknek számos, a tengeren érkező migránst el kellet látniuk, több embert hordágyon szállítottak el a partról. A spanyol hatóságok legalább 57 holttestet is találtak a spanyol oldalon.

Spanyolország szerint a határroham után a migránsok többsége már önként visszatért. Sok migráns azt állítja az éhezés, a bizonytalanság és az erőszak miatt hagyták el a spanyol enklávét. Többen arról beszéltek, hogy a határátkelés után nem találtak megfelelő ellátást, és csalódottan tértek vissza Marokkóba.

Donald Trump a ceutai migrációs válságra reagálva „inváziónak” nevezte a Spanyolországba érkező tömeges határátlépést. Az amerikai elnök a spanyol kormányt a liberális bevándorlási politika és gyenge határvédelem miatt bírálta.

A ceutai migrációs válság az Európai Unióban is vitát váltott ki a határvédelemről és a bevándorláspolitikáról. Több tagállam szerint az eset újabb bizonyítéka annak, hogy szigorítani kell az uniós külső határok ellenőrzését. A történtek a schengeni rendszer jövőjéről is újabb kérdéseket vetettek fel, egyes országok szigorúbb határellenőrzést sürgetnek.