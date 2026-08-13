Teherán üzent Trumpnak: csak Irán feltételeivel nyílhat meg a Hormuzi-szoros

Főbb témák:

- Átalakul a német hírszerzés

A német kormány szerdán jóváhagyta az ország hírszerző szolgálatainak átfogó átszervezését, amelynek célja, hogy új, kiterjedtebb hatásköröket biztosítson számukra a titkos műveletek végrehajtása és a külföldi fenyegetések elleni küzdelem érdekében. Alexander Dobrindt belügyminiszter bejelentette, hogy „új korszak” kezdődik a német titkosszolgálatok számára, amelyek tevékenysége eddig lényegében az információgyűjtésre korlátozódott. A reform keretében – amelyet a parlamentnek még el kell fogadnia, mielőtt jövő év elején hatályba lépne – a szolgálatok nagyobb mozgásteret kapnak nem halálos műveletek végrehajtására, például ellenséges szerverek feltörésére vagy szabotázsra. Friedrich Merz kancellár koalíciója azzal érvel, hogy erősebb hírszerző szolgálatokra van szükség az ellenséges külföldi hatalmaktól, terrorista csoportoktól és kiberbűnözőktől származó fenyegetések ellensúlyozásához.

- Irán cáfolja, hogy a Hormuzi-szoros az Egyesült Államok ellenőrzése alatt áll

Irán cáfolja Trump elnök szerdán korábban elhangzott állítását, miszerint a Hormuzi-szoros az Egyesült Államok ellenőrzése alatt áll, bár az elnök nevét nem említették. „Az amerikai tisztviselők állításai és ismételt bejegyzései, miszerint a Hormuzi-szoros már nincs zárva, nem változtatnak a valóságon: a Hormuzi-szoros továbbra is zárva van, és addig nem nyílik meg újra, amíg Irán feltételeit nem fogadják el” – közölte a Perzsa-öböl-szoros Hatósága egy X-én kiadott nyilatkozatban.