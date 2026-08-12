Magyar Péter: Dunai fenékküszöb építését rendelte el a kormány

Pár nappal ezelőtt Magyar Péter még azt bizonygatta: fizikailag képtelenség lett volna egy fenékküszöbbel megemelni a Duna vízszintjét, és így enyhíteni a paksi krízist. Most azonban váratlanul egy fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszentbenedek között. Magyar Péter közölte: a beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a Duna vízszintje az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen -90 cm alá. Ennek köszönthetően pedig Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással tud működni.

Egy energiajogász megjegyezte: a kormányfő most más tollával ékeskedik, és az ötletet sajátjaként állítja be. Tóth Máté hozzátette: ha a miniszterelnök időben mérlegelte volna a szakmai javaslatokat, akkor a Paksi Atomerőművet sem kellett volna leállítani.