Kiemelt videók

Magyar Péter: Dunai fenékküszöb építését rendelte el a kormány

Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszentbenedek között, hogy a Paksi Atomerőmű teljes kapacitással működhessen – tájékoztatott a miniszterelnök a Facebook-oldalán. Tóth Máté energiajogász azonban rámutatott: az ötletet korábban a Fidesz már felvetette, de Magyar Péter cselekvés helyett csak kinevette.

  • Híradó
  • 5 órája
  • Frissítve: 4 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Civic Lens
Vágólapra másolva!

Pár nappal ezelőtt Magyar Péter még azt bizonygatta: fizikailag képtelenség lett volna egy fenékküszöbbel megemelni a Duna vízszintjét, és így enyhíteni a paksi krízist. Most azonban váratlanul egy fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszentbenedek között. Magyar Péter közölte: a beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a Duna vízszintje az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen -90 cm alá. Ennek köszönthetően pedig Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással tud működni. 

Egy energiajogász megjegyezte: a kormányfő most más tollával ékeskedik, és az ötletet sajátjaként állítja be. Tóth Máté hozzátette: ha a miniszterelnök időben mérlegelte volna a szakmai javaslatokat, akkor a Paksi Atomerőművet sem kellett volna leállítani.

 

Továbbiak a témában