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Trump szerint nyitva a Hormuzi-szoros, de Irán Ománnal közös részleges megnyitásról beszél

Ismét lángokban állt egy teherhajó a Báb el-Mandeb szorosban, feltehetőleg a jemeni húszik támadhatták meg. Donald Trump közben arról beszél, hogy az Egyesült Államok teljes ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost. Teherán azonban arról nyilatkozik, hogy Ománnal egy ideiglenes útvonal kijelölésén dolgozik, ez ellenben nem is jelentené a teljes és korlátozás nélküli újranyitást.

  • Híradó
  • 58 perce
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: somkanae sawatdinak
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Lángokban áll a teherhajó, miközben sűrű fekete füst gomolyog a fedélzetéről a Báb el-Mandeb-szorosban. A csapásban három tengerész életét vesztette. A hajót a jemeni partok közelében az Iránhoz köthető húszik támadhatták meg, akik egyelőre nem vállalták a felelősséget.

Donald Trump a történtek ellenére úgy gondolja: rendeződni fog a Közel-Keleti helyzet. Az elnök szerint az Egyesült Államok teljes ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost. Ugyanakkor megjegyezte: nem bízik már iránban. 

Közben Irán és Omán folytatta az egyeztetéseket a Hormuzi-szoros hajózásának rendezéséről, az erről szóló közös bejelentés pedig már készül. A tárgyalásokon elsősorban a hajózás biztonságának garantálásáról egyeztetnek, ami azonban nem jelentené a teljes és korlátozás nélküli újranyitást.

Az idő sürgeti a perzsa államot, Irán pénzügyi helyzete egyre romlik. A teheráni Nagy Bazár kereskedői szerint a háború utáni bizonytalanság súlyosbítja az iráni gazdasági nehézségeket: kevesebb a vásárló, a boltok forgalma pedig drasztikusan visszaesett. A kereskedők továbbá szkeptikusak az Egyesült Államokkal folytatott újabb tárgyalásokkal kapcsolatban, és attól tartanak, hogy a jelenlegi állapot tovább bénítja a gazdaságot.

 

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