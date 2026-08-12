Trump szerint nyitva a Hormuzi-szoros, de Irán Ománnal közös részleges megnyitásról beszél

Lángokban áll a teherhajó, miközben sűrű fekete füst gomolyog a fedélzetéről a Báb el-Mandeb-szorosban. A csapásban három tengerész életét vesztette. A hajót a jemeni partok közelében az Iránhoz köthető húszik támadhatták meg, akik egyelőre nem vállalták a felelősséget.

Donald Trump a történtek ellenére úgy gondolja: rendeződni fog a Közel-Keleti helyzet. Az elnök szerint az Egyesült Államok teljes ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost. Ugyanakkor megjegyezte: nem bízik már iránban.

Közben Irán és Omán folytatta az egyeztetéseket a Hormuzi-szoros hajózásának rendezéséről, az erről szóló közös bejelentés pedig már készül. A tárgyalásokon elsősorban a hajózás biztonságának garantálásáról egyeztetnek, ami azonban nem jelentené a teljes és korlátozás nélküli újranyitást.

Az idő sürgeti a perzsa államot, Irán pénzügyi helyzete egyre romlik. A teheráni Nagy Bazár kereskedői szerint a háború utáni bizonytalanság súlyosbítja az iráni gazdasági nehézségeket: kevesebb a vásárló, a boltok forgalma pedig drasztikusan visszaesett. A kereskedők továbbá szkeptikusak az Egyesült Államokkal folytatott újabb tárgyalásokkal kapcsolatban, és attól tartanak, hogy a jelenlegi állapot tovább bénítja a gazdaságot.