Lannert Judit szerint csupán látványcélt szolgáltak a nők az Orbán-kormányban

Súlyos morális válságot okoz, ha egy vezető politikus kinézetük vagy nemük alapján ítéli meg a korábbi kormány tagjait - jelentette ki a híradónk által megkérdezett szakpszichológus. Hal Melinda rámutatott: sürgetőbb dolga is lehetne, ugyanis szeptemberben indul a tanév, amelyre komoly reformokat ígértek. A fidesz országgyűlési képviselője pedig hangsúlyozta: Lannert Judit nem csak a politikusokat alázta meg, hanem minden nőt, aki az elmúlt években munkával, gyermek-neveléssel és a családjuk, valamint a közösségük szolgálatában dolgozott.