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Lannert Judit szerint csupán látványcélt szolgáltak a nők az Orbán-kormányban

Az oktatásügyi miniszter furcsa nyilatkozatai kapcsán Hal Melinda klinikai szakpszichológus mondott kommentárt.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Súlyos morális válságot okoz, ha egy vezető politikus kinézetük vagy nemük alapján ítéli meg a korábbi kormány tagjait - jelentette ki a híradónk által megkérdezett szakpszichológus. Hal Melinda rámutatott: sürgetőbb dolga is lehetne, ugyanis szeptemberben indul a tanév, amelyre komoly reformokat ígértek. A fidesz országgyűlési képviselője pedig hangsúlyozta: Lannert Judit nem csak a politikusokat alázta meg, hanem minden nőt, aki az elmúlt években munkával, gyermek-neveléssel és a családjuk, valamint a közösségük szolgálatában dolgozott.

 

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