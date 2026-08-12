Törvényellenes volt a Fidesz szervereinek hatósági eltulajdonítása

Július 21-én abba a központba vonultak ki az ügyészség nyomozói, ahol a Fidesz szervereit tárolták, majd lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. A Legfőbb Ügyészség azonban szerdán bejelentette: a lefoglalás végrehajtásának módja nem felelt meg a vonatkozó jogszabályoknak. Az ügyészség külön kiemelte: a teljes adatpark lefoglalása aránytalan hátrányt okozhat a szerver üzemeltetőjének, hiszen így olyan tevékenysége is ellehetetlenülhet, amelynek semmilyen kapcsolata nincs a vizsgált bűncselekménnyel.

A Legfőbb Ügyészség szóvivője rámutatott: a lefoglalás gyakorlata adathalász jellegű volt, így az ügy szempontjából nem releváns információk is idegen kézbe kerülhettek.

Bóka János szerint a párt informatikai rendszere elleni támadás is azt bizonyítja: a kormány politikai bosszúhadjáratot folytat. A Fidesz frakcióvezetője hozzátette: követelik, hogy az előzetes letartóztatásban lévő kormánytisztviselőket engedjék szabadon, a törvénytelen lefoglalásnak pedig megfelelő felelősségre vonás legyen a következménye.