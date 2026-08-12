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Zelenszkij az amerikaiakkal tárgyal, Putyin a nyugati országok elleni válaszlépésekről beszél

Több mint 1200 fogyasztónál ment el az áram egy zaporizzsjai orosz dróntámadás után, miközben Oroszországban egy gyermek is meghalt egy ukrán csapásban. Volodimir Zelenszkij közben arról számolt be, hogy átadta Washingtonnak Ukrajna háborúlezárási javaslatait, és amerikai légvédelmi támogatást sürget. Vlagyimir Putyin pedig azt üzente: Oroszország válaszol, ha Európa orosz kereskedelmi hajókat foglal le.

  • Híradó
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Studio Romantic
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Tűzoltók próbálták megfékezni a lángokat egy dróntámadásban kigyulladt áruháznál az ukrajnai Zaporizzsjában. A csapás nem csak az árukészletet rongálta meg hanem az energetikai infrastruktúrát is. Mintegy 1200 fogyasztónál szünetelt az áramszolgáltatás. 

Az ukránok az oroszországi kikötővárost, Novorosszijszket vették célba, a dróncsapásban egy gyerek meghalt, ketten pedig megsebesültek. Több mint két tucat lakóépület és négy vállalkozás is megrongálódott, több házban pedig tűz keletkezett.

Volodimir Zelenszkij bejelentette: ők átadták a javaslataikat az amerikai tárgyalóknak a több mint 4 éve tartó háború lezárására. Az elnök hozzátette: a békét az Egyesült Államok az ukrán légvédelem megerősítésével tudná kiharcolni. 

Mindeközben az oroszok elnöke pont a harmadik fél háborús beavatkozása ellen szólalt fel. Vlagyimir Putyin most nem az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban mondott kritikát. Azt nehezményezte, hogy az oroszok számára is fontos ázsiai–csendes-óceáni térségben egyre nagyobb szerepet vállal a NATO.

 

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