Zelenszkij az amerikaiakkal tárgyal, Putyin a nyugati országok elleni válaszlépésekről beszél

Tűzoltók próbálták megfékezni a lángokat egy dróntámadásban kigyulladt áruháznál az ukrajnai Zaporizzsjában. A csapás nem csak az árukészletet rongálta meg hanem az energetikai infrastruktúrát is. Mintegy 1200 fogyasztónál szünetelt az áramszolgáltatás.

Az ukránok az oroszországi kikötővárost, Novorosszijszket vették célba, a dróncsapásban egy gyerek meghalt, ketten pedig megsebesültek. Több mint két tucat lakóépület és négy vállalkozás is megrongálódott, több házban pedig tűz keletkezett.

Volodimir Zelenszkij bejelentette: ők átadták a javaslataikat az amerikai tárgyalóknak a több mint 4 éve tartó háború lezárására. Az elnök hozzátette: a békét az Egyesült Államok az ukrán légvédelem megerősítésével tudná kiharcolni.

Mindeközben az oroszok elnöke pont a harmadik fél háborús beavatkozása ellen szólalt fel. Vlagyimir Putyin most nem az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban mondott kritikát. Azt nehezményezte, hogy az oroszok számára is fontos ázsiai–csendes-óceáni térségben egyre nagyobb szerepet vállal a NATO.