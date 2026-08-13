Telegraph: Európa egykor elítélte Orbán Viktor határkerítéseit, ma viszont már szüksége van rájuk

Orbán Viktorral és a korábbi magyar migrációs politikával példálózik a brit The Telegraph a ceutai eseményekkel összefüggésben. A neves lap emlékeztet: a korábbi magyar miniszterelnök 2015-ben biztonsági határzárat épített a déli határon, hogy megvédje a schengeni övezet külső határát, európai vezetőtársai élesen bírálták. Most, hogy több tízezer marokkói próbált bejutni Ceutába, már a spanyol kormányt éri bírálat, mert nem tudta megfelelően megvédeni az ország határait.

Közben egyre kritikusabb a viszony a spanyol vezetés és Olaszország között, a Giorgia Meloni vezette kabinet ugyanis határellenérzést vezetett be a Cetuai ostrom miatt. Az olasz kormány emellett egyre szigorúbb intézkedésekkel próbálja visszaszorítani az illegális bevándorlást és kezelni az országban élő migránsok helyzetét. A baloldal azonban bírálja ezeket a lépéseket, az olasz jobboldal viszont a szigorítás mellett tette le a voksát. Az egyik új párt 20 évre hosszabbítaná az állampolgárság megszerzéséhez szükséges időt, és a családegyesítést is megszüntetné.

Spanyolország után Németországgal is konfliktusba került Olaszország a migráció miatt. Berlin megpróbálja visszatoloncolni Olaszországba a Földközi-tengeren keresztül érkezett illegális bevándorlókat. Róma azzal védekezik, hogy nagy részüket a német felségjelzésű civil hajók szállították az olasz partokra.