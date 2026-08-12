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Már megkezdődött a szüret a hazai szőlőültetvényeken

Az idén a megszokottnál jóval gyorsabb tempóra van szükség. A tartós meleg és a nagy szárazság felgyorsította a szőlő érését, így a korábban akár 2-3 hónapos szüreti időszak 3-4 hétre szűkülhet. A gazdáknak nem csak az időjárás okoz kihívást: egyre nagyobb gondot jelent az amerikai szőlőkabóca terjedése is.

  • Híradó
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: KVMArt
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Napok óta tart a Jázmin fajta szedése a Pécsi Tudományegyetem Borbirtokán. A száraz, meleg időjárás miatt nemcsak a korábbi érés, hanem egy sokkal gyorsabb tempó is nehezíti a szüretet.  A szüretet tovább nehezíti az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés is. Baranyában már a harmadik hatósági védekezést is elrendelték, a helyzet jelenleg a Siklós és Villány környéki ültetvényeken súlyosabb.

A szüret a Zenit, a Pinot blanc, a Chardonnay és Sauvignon blanc szedésével folytatódhat. Az Olaszrizling betakarítása akár több mint egy hónappal is korábban kezdődhet a megszokottnál.

 

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