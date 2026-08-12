Már megkezdődött a szüret a hazai szőlőültetvényeken

Napok óta tart a Jázmin fajta szedése a Pécsi Tudományegyetem Borbirtokán. A száraz, meleg időjárás miatt nemcsak a korábbi érés, hanem egy sokkal gyorsabb tempó is nehezíti a szüretet. A szüretet tovább nehezíti az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés is. Baranyában már a harmadik hatósági védekezést is elrendelték, a helyzet jelenleg a Siklós és Villány környéki ültetvényeken súlyosabb.

A szüret a Zenit, a Pinot blanc, a Chardonnay és Sauvignon blanc szedésével folytatódhat. Az Olaszrizling betakarítása akár több mint egy hónappal is korábban kezdődhet a megszokottnál.