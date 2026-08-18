Trump azt tervezi, hogy az USA területének nyilvánítja a Hormuzi-szorost

Donald Trump kijelentette, azt tervezi, hogy az Egyesült Államok területének nyilvánítja a Hormuzi-szorost, miután „legyőzi Iránt”. Ez határozatlan időre csapatok bevetését teheti szükségessé a térségbe, idézte az amerikai elnököt a CNN. „Blokádot hoztunk létre a Hormuzi-szoros felett. Egyetlen hajó sem fog áthaladni rajta, ha mi nem akarjuk”, jelentette ki Trump. A kiadvány megjegyezte, hogy a nemzetközi vízi útvonal amerikai területté nyilvánítása határozatlan időre csapatok bevetését tenné szükségessé a térségben.