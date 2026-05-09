Büntetőfeljelentést tett a túlárazott szerződések ügyében Magyar Péter ellen Budai Gyula

Magyar Péter a Diákhitel Központ vezetőjeként túlárazott szerződéseket írt alá 1,1 tized milliárd forint értékben Balásy Gyula cégeivel. Budai Gyula hozzátette, hogy amennyiben a nyomozás során megalapozott gyanú merül fel Magyar Péterrel szemben, akkor a legfőbb ügyész kérheti a mentelmi jogának a felfüggesztését is.

Orbán Viktor a Dopemannek adott interjúban mutatott rá, hogy Karácsony Gergely és Magyar Péter is számtalan túlárazott szerződést kötött Balásy Gyulával. A leendő miniszterelnök még a Partizánnak adott első interjújában ismerte el, hogy rendszeres kapcsolatban állt Balásy Gyula cégeivel.