A 18 éves fiú nyomtalanul veszett el a pesti éjszakában – Zacher Gábor sokkoló teóriája

Magyarországon évente 20-22 ezer bejelentés érkezik eltűnt gyermekek miatt. Egressy Mátyás neve most egy lett a 2300 aktív körözés közül. A 18 éves fiatal egy belvárosi buliból indult haza, de sosem érkezett meg. A rendőrség és a kutatómentők már a jeges Duna medrét pásztázzák szonárral, de a remény egyre fogy. A Lánchídon talált kulcscsomó és a teniszező egyesület gyászos közleménye sötét jövőt sejtet. Zacher Gábor toxikológus szerint nem zárható ki a designer drog hatása sem, ami módosult tudatállapotot és tragikus döntést eredményezhetett. A víz hőmérséklete 1-2 fok, a túlélés esélye szinte nulla. Ezzel párhuzamosan Szemes Hanna története szerencsés fordulatot vett. A lány, aki egy szürke Mercedesszel tűnt el Sopronból, épségben került elő Budapesten. Édesapja, Szemes János hetekig élt rettegésben, de a rémálom véget ért. A két eset rávilágít a fiatalok sebezhetőségére: legyen szó drogról, szerelmi bánatról vagy szökésről, a veszély mindenhol ott leselkedik.