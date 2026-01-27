Napóleon sem tudta elpusztítani: Íme a magyar csodaló, amelyért a fél világ rajong

Lódobogás a hóban, ostorcsattanás a Bükk csendjében. Szilvásváradon nem csak lovakat tartanak – itt a történelmet őrzik. A hó tompítja a hangokat, mégis minden megszólal: prüszkölés, csilingelő szán és vágtázó paták visszhangja tölti be a völgyet. Itt él Európa egyik legnemesebb lófajtája, a lipicai, amely a magyar lovaskultúra büszkesége és az UNESCO szellemi kulturális örökségének része.
