Napóleon sem tudta elpusztítani: Íme a magyar csodaló, amelyért a fél világ rajong

A hóval borított Bükk csendjét patadobogás töri meg, hiszen Szilvásvárad völgyében az élet télen sem áll meg, itt él a lipicai, ez a nemes lófajta, amely mára a magyar lovaskultúra elválaszthatatlan részévé és büszkeségévé vált. Cseri Dávid igazgató büszkén jelentette be a hírt, hogy idén negyven új csikót várnak a ménesben, biztosítva ezzel a történelem négy lábon járó legendájának folyamatos fennmaradását. A fajta kiemelkedő jelentőségét bizonyítja, hogy a ménes az UNESCO szellemi kulturális örökség listáján is előkelő helyet kapott, miközben ezek a csodálatos lovak a mindennapi munkában és a sportban is bizonyítanak.