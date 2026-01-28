A Dunakeszin megrendezett rendőrségi kutyavásár nem babazsúr volt. Itt dőlt el, kiből lesz igazi harcos a Készenléti Rendőrség kötelékében. A szakemberek kíméletlenül szűrtek. A cél nem kevesebb, mint a szolgálati feladatra alkalmas ebek kiválasztása volt. A tesztek során a lövés iránti közömbösség alapkövetelménynek számított. Vizsgálták az idegrendszeri terhelhetőség végső határait is. Csak a legkeményebbek maradtak talpon a 27 jelentkezőből. A kiképzést a legendás Zakár Csaba irányítja. A módszer világszínvonalú és irigyelt. A felkészítés során kiemelt szempont a migrációs nyomás hatékony kezelése. A magyar határvédelemhez ugyanis nem elég a jó szimat. Ide acélidegek kellenek.