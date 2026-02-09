Példaértékű előadás-sorozat drogprevenció témában

Ebben a mesében gyerekek mesélnek gyerekeknek a drogról. A Delta-meséknek nevezett, animációval kísért előadássorozatot egy rendőrnő álmodta meg azért, hogy a veszélyeket a gyerekek nyelvén mutassa be.

Eddig a kábítószer veszélyeivel kapcsolatban alsó tagozatos gyerekeknek még nem készült olyan animációs anyag, amely az ő nyelvükön beszélt volna a témáról. A meséken keresztül a rendőrök több alkalommal is találkoznak az alsós diákokkal. így tud lépésről lépésre mélyülni a téma. Egy-egy óra keretében arra is megtanítják a gyerekeket, hogyan kell nemet mondani vagy hogyan ismerjék fel a veszélyhelyzeteket, és miként kérjenek segítséget. A mesét pedig nemcsak megnézik, a gyerekek el is játsszák a tanultakat. A szituációs feladatok pedig segítenek abban, hogy a megelőzés ne csak beszélgetés maradjon, hanem valódi, átélt tapasztalattá váljon.

Egyelőre csak Bács-Kiskun vármegyében indult el ez a fajta oktatás, de szeretnék országos szinten is kiterjeszteni az iskolákban ezt a 45 perces előadást. A rendőrök a program kidolgozásakor több szakterület képviselőit is bevonták: pedagógusok és addiktológiai szakemberek segítségével állították össze az anyagot. A Delta-mesék a tervek szerint országos szinten is elérhetővé válhat a közeljövőben.