Ki állhat a világszerte ismert stencilképek mögött?

Kevés művész tudta úgy misztifikálni saját lényét, mint ahogyan azt Banksy tette. A bristoli utcai művész az 1990-es években álnéven kezdett el tevékenykedni, munkái az éj leple alatt születtek úgy, hogy a helyiek csak reggel tudtak rácsodálkozni az új vizuális üzenetekre.

Bansky politikai és társadalmi jelenségeket tárgyal aktivista graffiti művészként, a társadalmi igazságtalanságokra reagál. Művészetének sikere és az óriási világfigyelem annak köszönhető, hogy senki nem tudja ki ő vagy mi lesz a következő helyszín a világon, ahol egy újabb Banksy festmény, stencil jelenik meg.

Az utcaművész alkotásai szép lassan bekerültek az aukciós házak és galériák kínálatába is. A rajongók múzeumi körülmények között rendeznek kiállításokat és installációkkal mutatják meg az alkotásait. Ami iránt az emberek érdeklődnek, annak az értéke is növekszik, ez Banksy esetén komoly emelkedés volt pár év alatt.

Bansky minden műve születésének időpontját és helyét a legnagyobb gonddal őrizte, és segítői is mind hallgattak eddig. A Reuters Hírügynökség fontosnak, mi több közérdekűnek ítélte meg, hogy az emberek megismerjék a valódi Banksyt. A Reuters nyomozott, és végül egy véletlen folytán bukott le.

Egy new york-i rendőrségi papír miatt derülhetett fény a valódi nevére, 2000-ben ugyanis az akkori divathét alatt egy graffitist tartóztattak le, mert megmászott egy épületet, hogy összefirkáljon egy reklámot. Az eset jegyzőkönyve vált végül az oknyomozás kulcsává, ugyanis a letartoztatott figura Robin Gunningham volt, a hotelszobáját pedig Robin Banks néven foglalta akkor le. A Reuters kiderítette, hogy Gunningham 2008-ban, miután a The Mail on Sunday egy cikkben őt nevezte meg Banksyként, nevet változtatott, és eltűnt a nyilvánosság elől. Az új neve David Jones lett, akinek születési dátuma megegyezik Gunninghamével.

Az oknyomozó szálak végül Ukrajnában értek össze. A hírügynökség dokumentumokkal igazolta, hogy egy David Jones nevű férfi a szintén graffitis Robert Del Najával együtt tartózkodott Ukrajnában, és egyidőben is hagyták el az országot. A Reuters mindezek alapján arra a következtetésre jutott, hogy Banksy valójában Robin Gunningham, aki ma a David Jones nevet használja, barátja és példaképe, Robert Del Naja pedig legalább egy alkalommal az alkotótársa is volt.