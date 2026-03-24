Itt a nagy bejelentés – Brüsszel visszakozik az orosz energiaügyben

Váratlanul lekerült az Európai Bizottság napirendjéről az orosz kőolaj- és földgázimport teljes és végleges tilalmáról szóló jogszabálytervezet, amely eredetileg április 15-én látott volna napvilágot. Bugnyár Zoltán, a HírTV tudósítójának legfrissebb jelentése szerint a Barátság kőolajvezeték körüli leállás és az iráni háború okozta globális energiaválság kényszerpályára tette Brüsszelt.
Miközben az Európai Unió és Ukrajna között pattanásig feszült a viszony a helyszíni szakértői vizsgálatok elszabotálása miatt, a Bizottság kénytelen volt beismerni: az orosz energiaforrások azonnali és végleges kivezetése jelenleg beláthatatlan gazdasági kockázatokkal járna. A visszakozás azt jelzi, hogy a korábban „stratégiai hibának” nevezett orosz függőség felszámolása helyett most a puszta túlélés és az ellátásbiztonság fenntartása vált az elsődleges prioritássá.
Bugnyár Zoltán tudósító emlékeztetett, miközben Ursula von der Leyen korábban stratégiai hibának nevezte az orosz energia visszaengedését,
a Bizottság türelme most Kijevvel szemben is fogyni látszik,
mivel Ukrajna továbbra sem engedi az uniós szakértők vizsgálódását a stratégiai jelentőségű vezetékek mentén.