„Mi vagyunk a többség!” – Orbán Viktor Nagykanizsán robbantotta be az országjárást

A nagykanizsai állomáson elhangzott beszédben Orbán Viktor világossá tette, hogy a tét nem kisebb, mint a háború vagy béke kérdése. Az országjárás során tapasztalt lelkesedés azt mutatja, hogy a nemzeti egység megingathatatlan a külső nyomással szemben. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a sorsdöntő áprilisi választás napján a magyar érdekek képviselete mellett kell döntenünk. Csak a brüsszeli zsarolás elutasítása garantálhatja hazánk biztonságát, ezért Nagykanizsa népe is készen áll a küzdelemre.

További tartalmakért keresse fel felületeinket: https://www.youtube.com/@HIRTVvideok és https://www.facebook.com/hirtv