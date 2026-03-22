NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld
„Ez nem normális helyzet” – Egy uniós vezető olyat mondott, amit eddig csak Budapesten hallhattunk

Váratlan nyilatkozatot tett Bart De Wever belga miniszterelnök az Európai Uniós csúcson: a politikus szerint fenntarthatatlan, hogy a Nyugat finanszírozza a háborút, miközben nincs ott a tárgyalóasztalnál.

  • Hírek
  3 órája
  • Forrás: HírTV
  • Fotó: Olivier Hoslet
Vágólapra másolva!

Bart De Wever hangsúlyozta, hogy a tartós béke érdekében elkerülhetetlen a diplomáciai kapcsolatok normalizálása Moszkvával – ez a vélemény eddig szinte kizárólag a magyar kormányfő, Orbán Viktor retorikájában köszönt vissza az uniós vezetők közül. Bugnyár Zoltán helyszíni jelentése Brüsszelből.

 

