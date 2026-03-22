„Ez nem normális helyzet” – Egy uniós vezető olyat mondott, amit eddig csak Budapesten hallhattunk

Bart De Wever hangsúlyozta, hogy a tartós béke érdekében elkerülhetetlen a diplomáciai kapcsolatok normalizálása Moszkvával – ez a vélemény eddig szinte kizárólag a magyar kormányfő, Orbán Viktor retorikájában köszönt vissza az uniós vezetők közül. Bugnyár Zoltán helyszíni jelentése Brüsszelből.