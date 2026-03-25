40 ezer facsemete

Magyarország az erdőgazdálkodás terén kedvező képet mutat: a fakitermelés mértéke nem haladja meg az erdők természetes növekedését, sőt, az új erdőtelepítések sok esetben túl is teljesítik azt. Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy hazánkban összességében több fa kerül elültetésre, mint amennyit kivágnak. Szerencsére egyre több nagyvállalat ismeri fel és vállalja magára a felelősséget, amely Földünk egészségéért felel.

Egy papírtömeget egy közepes méretű, körülbelül 50-60 hektár területű erdő tud kitermelni egy évben. Egy jelentős hazai vállalat és a Pilisi Parkerdő összefogásával olyan program indult, amely ellensúlyozza a papírfelhasználást. A cél 40 ezer elültetett fa, ami nagyjából 2,5 millió ember jobb életminőségét szolgálja. Természetesen őshonos és a klímaváltozásnak ellenálló fafajokat fognak ültetni, mint például a mezei juhar, cser, és különböző vadgyümölcsfák. Ezek mind-mind színesítik a meglévő erdőállományt, továbbá ellenállóbbak is ennek a szélsőséges időjárásnak, és ezzel együtt a város által nyújtott terhelésnek is.

A mostani megállapodás kiegészítéseképpen a Budakeszi Vadaspark vadmacska fajmentő programját is támogatja a legnagyobb hazai lottótársaság. Azért is nagyon fontos, hogy a vadmacskák felé szakszerűen forduljunk, mert a kis erdei rágcsálók számát ők tudják szabályozni, amik ha túlszaporodnak, az erdő nem tud megújulni.

Az erdők fővárosunk egyik legjelentősebb ökológiai rendszerét és közösségi terét alkotják, évente sokmillió embernek nyújtanak kikapcsolódási lehetőséget. Az együttműködés nemcsak Budapest zöldfelületeinek jövőjét biztosítja, hanem példamutatás is, hogy hogyan lehet hosszútávon, felelősen kivenni a részünket a hazai természeti értékeink megőrzésében.