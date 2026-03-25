Kapu Tibor egy keleti megyeszékhelyre látogatott

A HUNOR-program két kutató űrhajósával, az AX-4 küldetésben a világűrt megjárt Kapu Tiborral és a küldetést a Földről támogató Cserényi Gyulával találkozhattak a helyiek a Miskolci Egyetemen. Emellett izgalmas, a technológiával és az űrrel kapcsolatos szakmai kiállító is várta az érdeklődőket.
A Hunor Roadshow keretében izgalmas és látványos programot valósítottak meg a Miskolci Egyetemen. Egyebek mellett az intézmény Formula Student csapatának elektromos versenyautóját is megismerhették a megjelentek. Az autót teljes egészében egyetemisták fejlesztik és építik, a közreműködők száma eléri a 60 főt.