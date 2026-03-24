Joey Mannarino: A woke-ideológia áthatja az egész amerikai rendszert

A HírTV adásában Joey Mannarino politikai stratéga éles kritikát fogalmazott meg. Szerinte a woke-ideológia nem csupán kulturális jelenség, hanem a liberalizmus csődje után visszamaradt, rendszerszintű elnyomás eszköze. A bürokrácia mélyén megbúvó mélyállami ellenállás akadályozza a konzervatív fordulatot, mivel az Egyesült Államok intézményeit már teljesen áthatotta ez az ideológia. Mannarino hangsúlyozta, hogy Donald Trump visszatérése ellenére a harc a józan észért még csak most kezdődik.

