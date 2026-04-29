Első véradók is csatlakoztak a miskolci akcióhoz

Miskolcra érkezett a Magyar Vöröskereszt véradó busza. A speciálisan átalakított járműben egyszerre hárman tudnak vért adni. Ezen a napon is sokan döntöttek úgy, hogy ezzel is segítik bajbajutott embertársaikat.

A Magyar Vöröskereszt elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a hazai egészségügy számára megfelelő mennyiségű vér álljon rendelkezésre. A szervezet véradó busza ezúttal Miskolcon várta a donorokat.

A résztvevők a regisztrációt követően egy orvosi vizsgálaton vesznek részt, majd amennyiben mindent rendben találtak elkezdődik a véradás. Volt, aki életében először vett részt ilyen alkalmon.