Meglepő eredmények: még a szkeptikusok is elismerik ezt az új élelmiszert

A fenntarthatóság és az egészségtudatosság egyre nagyobb szerepet játszik az élelmiszeriparban. Ennek köszönhetően új irányokat keresnek a vállalatok. Spanyolországban már hús-helyettesítő alapanyagokkal és mesterséges hússal kísérleteznek, hogy csökkentsék a környezeti terhelést. De vajon ezek az alternatívák jelentik a jövőt, vagy csak átmeneti válaszok az egyre sürgetőbb globális kihívásokra?

A kutatók szerint ez az iparág azért továbbra is akadályokkal küzd az ár, az íz és a textúra tekintetében, még akkor is, ha egyes fogyasztók körében nagy az érdeklődés a húsfogyasztás csökkentésére. Az élelmiszeripari kiállításon azonban egész jól szerepelt az innovatív húshelyettesítő termék a tesztelők körében.