A német kancellár szerint Ukrajna csak területvesztéssel kaphat békét

A német kancellár, Friedrich Merz szerint az ukrán területi veszteségek elkerülhetetlennek tűnnek egy Oroszországgal kötött békemegállapodás esetén. A kancellár kifejtette, hogy egy esetleges területi kompromisszum megnyithatja az utat az uniós tagság felé, de ehhez az ukrán elnöknek népszavazáson kellene felhatalmazást kérnie.

Merz leszögezte, hogy az uniós csatlakozás 2027-es dátuma nem reális, rávilágítva a háborús konfliktus rendezésének kíméletlen realitásaira.