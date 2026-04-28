Varga Mihály: Nincs döntés az euró bevezetéséről

Az euró bevezetése kapcsán a monetáris hatóság elnöke, Varga Mihály tisztázta, hogy a végső szót nem a jegybank, hanem a kormány mondja ki. Jelenleg nem született olyan kormánydöntés, amely az euróövezethez való csatlakozás menetrendjét rögzítené.

A sikeres váltáshoz alapos tervezőmunka szükséges, amelynek hiányában a folyamat kockázatos lenne. A jegybankelnök szavai rávilágítanak a stratégiai tervezés és a politikai döntéshozatal közötti jelenlegi távolságra.