Villámgyors váltás Európában: így hódítják meg az utakat az elektromos autók

Az energiaválságok általában megváltoztatják a vezetési szokásokat. Az 1973-as olajsokk például arra ösztönözte az autósokat, hogy nagy fogyasztású járműveiket kisebb, takarékosabb modellekre cseréljék. Most viszont az ellátási zavarok és a magas benzinárak az elektromos autók felé terelik a figyelmet.

Európában csak márciusban 37 százalékkal emelkedtek az elektromos autó eladások, ezzel csaknem 540 ezer új jármű talált gazdára. Magyarországon szintén minden eddiginél magasabbra nőtt a villanyautó eladások száma, ugyan ebben a hónapban több mint 1500 darabot értékesítettek. Mindezt annak ellenére, hogy hazánkban védett áron, 595 forinton lehet benzint tankolni.

A változás mögött azonban nemcsak az árak emelkedése áll, hanem a szabályozás is. Az Európai Unió évek óta azon dolgozik, hogy fokozatosan megszüntesse a belső égésű motorokat. A korábbi tervek szerint 2035 után már csak olyan új autókat lehetett volna forgalomba hozni, amelyek nem bocsátanak ki szén-dioxidot. Ez gyakorlatilag a benzines és dízel autók kivezetését jelentette volna. Azóta azonban enyhítettek a szabályokon: a legújabb javaslat szerint nem teljes tiltás jön, hanem egy 90 százalékos kibocsátáscsökkentési cél.