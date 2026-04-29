Legendák és mitikus hősök a Fővárosi Nagycirkuszban

Ismét állótaps és telt ház fogadta a Fővárosi Nagycirkusz legújabb, monumentális produkcióját, amely a magyar és a közép-ázsiai őstörténet közös gyökereit eleveníti meg. A Mirázs című előadás nemcsak a Kazanyi Állami Cirkusz világsztárjait és másfél millió dollár értékű, kézzel hímzett jelmezparkját hozta el Budapestre, hanem egy mélyebb üzenetet is: az ukrán, orosz és magyar művészek közös munkája révén a békét és az emberi összefogás erejét hirdeti. Fekete Péter főigazgató szerint a produkció a virtuális világ helyett a valódi, emberi teljesítményen alapuló csodákra és a közös mesemondás fontosságára irányítja a figyelmet.