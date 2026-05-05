Mintegy 80 ezer diák számol a matematika írásbeli érettségin

Exponenciális függvény és gráfok is szerepelnek az idei matematika érettségin, de mediánt és kvartilist is kellett számolniuk a diákoknak. Középszinten mintegy 72 ezren, emelt szinten pedig 8200-an adhattak számot tudásukról. Kollégáink az ország több pontján nyomon követik az eseményeket.
Sopronban Raffai Emőke a Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium matematika szakos tanárát kérdezi, hogy náluk hogyan teljesítettek a diákok és mennyire izgultak
Pécsen Németh Krisztina a Koch Valéria Iskolaközpont főigazgató-helyettesével arról beszélt, hogy sokaknak egyfajta mumus a matematika tantárgy.
Budapesten Czirják Richárd követte az eseményeket, aki az érettségizőket kérdezte a vizsgákról.