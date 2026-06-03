A fesztiválok rejtett kincse: amit hulladéknak hittünk, abból műtrágya készülhet

Több ezer ember. Több száz mobiltoalett. És naponta akár több tízezer liter vizelet.

A fesztiválok és sportesemények után ez általában ugyanoda kerül: a túlterhelt szennyvízrendszerbe. Miközben a világ egyre súlyosabb műtrágyaválsággal küzd, és Európa továbbra is külföldről vásárolja a mezőgazdasághoz szükséges alapanyagokat.



Egy brit startup azonban azt állítja: amit ma hulladéknak tekintünk, az valójában értékes nyersanyag. Ők pedig már azon dolgoznak, hogy a fesztiválozók hatalmas mennyiségű vizeletéből műtrágya készüljön.

Az ötlet elsőre bizarrnak tűnhet, a probléma viszont nagyon is valós.

A műtrágyagyártás energiaigényes, drága, és nagyrészt nem megújuló nyersanyagokra épül. Az ukrajnai háború után világszerte elszálltak az árak, és sok ország szembesült azzal, mennyire kiszolgáltatott a külföldi importnak.