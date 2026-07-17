Több száz új orvost avattak a Semmelweis Egyetemen

Több száz fiatal életében érkezett el az a pillanat, amelyért hat éven át dolgozott. A Semmelweis Egyetem doktoravatóján ezúttal nemcsak diplomákat adtak át, hanem egy új orvosgeneráció tett esküt arra, hogy tudásával embereken segít. A magyarok legtöbbje itthon képzeli el a jövőjét.

A Gaudeamus Igitur dallamára vonultak be azok a fiatalok, akik hosszú évek tanulása után most már doktorként kezdhetik meg pályafutásukat. A Semmelweis Egyetem ünnepi doktoravatója egyszerre jelent lezárást és egy új élet kezdetét.

Hat év kemény munka, vizsgák, gyakorlati képzések és számtalan lemondás vezetett idáig. A diploma azonban nem csupán egy oklevél, hanem annak a felelősségnek a jelképe is, amelyet mostantól nap mint nap viselniük kell.