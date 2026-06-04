A legendás törzsfőnök távozhat, de a küzdelem folytatódik az Amazonasért

Az Amazonas menti esőerdőben élő kayapó közösség 95 éves törzsfőnökének egészségi állapota megromlott, ezért a vezetést hamarosan unokaöccse veheti át. Az új főnök célja, hogy továbbvigye azt a több évtizedes küzdelmet, amelyet nagybátyja az esőerdő megőrzéséért folytat.

Az Amazonas a Föld egyik legfontosabb ökológiai rendszere, amelynek jövőjéért, és népe jogaiért évtizedek óta küzd a brazíliai kayapó őslakos közösség 75 éves vezetője. Legfőbb célja megőrizni azt az életformát, amelyet egyre erősebb külső nyomás fenyeget. Most új feladat előtt áll, fel kell készülnie arra, hogy továbbvigye nagybátyja és mentora, a világszerte ismert Raoni Metuktire örökségét.

Brazília kongresszusában mindössze néhány őslakos képviselő van jelen, miközben olyan jogszabályok születnek, amelyek szűkítik a közösségek mozgásterét. A közelgő választások tétje ezért különösen nagy.

A kayapók számára az Amazonas otthon, és nem kizsákmányolható erőforrás. És egyre világosabb, hogy ezért az otthonért már nemcsak a természet erőivel, hanem a törvények világában is meg kell küzdeniük.