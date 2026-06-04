Emberek százai visítottak nyilvánosan Észtországban

Ki miben tehetséges, abban méreti meg magát. Vannak azonban olyan emberek, akik egészen furcsa képességek birtokában vannak, és szerencsére ma már ők is szabadon kifejezhetik a bennük rejlő géniuszt.

Sertésvisítás-utánzóverseny Észtországban. Ilyen szokatlan módon hívták fel a figyelmet a helyi sertéstartókra és az iparág nehézségeire.

A zsűri a sertéságazat képviselőiből állt és pontozták a hangzást, a megjelenítést és humort is. A leghitelesebben visító és röfögő résztvevő díja pedig egy mi más lehetett volna, mint egy fél disznó.