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Ez a rendezvény lesz hétvégén!

Petrovics Ákos volt a Napindító vendége és beszélt a témáról.

Vágólapra másolva!

Tartsanak velünk a részletekért!

 

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