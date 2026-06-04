Kiemelt videók

Herczegh Anita: Csak a szerencsének köszönhető, hogy megismerkedtünk

Az Ikon vendége Herczegh Anita, Áder János korábbi köztársasági elnök felesége volt.

  • Ikon
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

A jogi pálya töbgenerációs örökségétől a köztársasági elnöki feleség protokolláris feladataiig vezetett Herczegh Anita útja, aki ma leginkább a világjárvány árváit segítő Regőczi Alapítvány vezetőjeként tevékenykedik.

Áder János korábbi államfő felesége őszintén mesélt arról, miért választotta a hivatás helyett 20 évesen a családalapítást, hogyan egyeztette össze kezdő bírói munkáját a 3 kisgyermek nevelésével, és miként küzdött meg a tehetetlenség érzésével a pandémia legnehezebb időszakában.

Az interjúból kiderül az is, miért nem igaz a pletyka, miszerint férje a Fidesz alapító tagja, és hogyan vált az elnöki palota bezártságában egy esti beszélgetésből mára több mint 1600 gyermeket támogató, szerteágazó karitatív szervezet.

 

 

Továbbiak a témában