Herczegh Anita: Csak a szerencsének köszönhető, hogy megismerkedtünk

A jogi pálya töbgenerációs örökségétől a köztársasági elnöki feleség protokolláris feladataiig vezetett Herczegh Anita útja, aki ma leginkább a világjárvány árváit segítő Regőczi Alapítvány vezetőjeként tevékenykedik.

Áder János korábbi államfő felesége őszintén mesélt arról, miért választotta a hivatás helyett 20 évesen a családalapítást, hogyan egyeztette össze kezdő bírói munkáját a 3 kisgyermek nevelésével, és miként küzdött meg a tehetetlenség érzésével a pandémia legnehezebb időszakában.

Az interjúból kiderül az is, miért nem igaz a pletyka, miszerint férje a Fidesz alapító tagja, és hogyan vált az elnöki palota bezártságában egy esti beszélgetésből mára több mint 1600 gyermeket támogató, szerteágazó karitatív szervezet.