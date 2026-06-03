Magyar diákok oldanák meg a digitális kor gondjait

A mesterséges intelligencia, a közösségi média vagy éppen a digitális hírfogyasztás problémáira kerestek saját megoldásokat magyar középiskolások az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia jubileumi döntőjében. A szervezők szerint a cél nemcsak a tehetségek felkutatása, hanem az is, hogy a legjobb ötletekből később valódi fejlesztések és akár startupok szülessenek.

Egy mobilalkalmazás, ami a kritikus gondolkodást jutalmazza. Egy rendszer, ami megpróbál kitörni a hírfogyasztási buborékokból. Vagy éppen egy mesterséges intelligenciával működő megoldás, ami segíthet megjavítani az eltört tárgyakat. Elsőre akár startupcégek fejlesztéseinek is tűnhetnének, ezeket azonban magyar középiskolások készítették. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia döntőjében idén rekordszámú fiatal mutatta be saját ötletét és fejlesztését – sokszor olyan problémákra keresve választ, amelyek a mindennapjainkat is egyre inkább meghatározzák.

Az egyik győztes projekt egy olyan problémára próbált választ adni, amely ma már rengeteg családban ismerős lehet. Egyre több gyerek használ mesterséges intelligenciát vagy közösségi médiát úgy, hogy közben háttérbe szorul az önálló gondolkodás és a koncentráció.