Mérföldkő a magyar egészségügyben

Egy új, most már állami finanszírozásban is elérhető eljárásnak köszönhetően születhetett egészségesen az a baba, akinek szüleinél magas fokú genetikai betegségre való hajlamot diagnosztizáltak.

Az úgynevezett preimplantációs genetikai vizsgálat azoknak a pároknak segít, akik az ismert genetikai betegségüket szeretnék kiszűrni az embriókból, annak érdekében, hogy egészséges gyermekük születhessen.

A hazai orvosegyetemek közül elsőként a Semmelweis Egyetemen vált elérhetővé tavaly ez a korszerű diagnosztikai módszer a lombikprogramban részt vevő párok számára. Ez az első eset hazánkban, amikor ezzel az eljárással, teljes egészében állami keretek között, egészséges gyermeknek adott életet egy édesanya.

Csongornak már nem kell olyan nehézségekkel szembenéznie, mint testvérének, aki SMA genetikai betegséggel született.