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Ezer diák fonta körbe a Nemzeti Összetartozás Hídját Sátoraljaújhelyen

Több mint ezer magyar középiskolás diák és tanár gyűlt össze csütörtökön Sátoraljaújhelyen, hogy együtt emlékezzenek a trianoni békediktátum évfordulóján. A nemzeti összetartozás napján hatvan Kárpát-medencei középiskolából érkeztek fiatalok a Rákóczi Táborba. A diákok szimbolikusan összekötötték a világ magyarságát a Nemzeti Összetartozás Hídján.

  • Radar
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Több mint ezer anyaországi és külhoni magyar középiskolás, valamint tanár gyűlt össze a sátoraljaújhelyi Magyar Kálvárián és a Rákóczi Táborban, hogy közösen emlékezzenek meg a trianoni békediktátum évfordulójáról, a nemzeti összetartozás napjáról. A Rákóczi Szövetség által szervezett eseményen hatvan Kárpát-medencei iskola fiataljai képviseltették magukat. A rendezvényen elhangzott beszédek a kárpátaljai és felvidéki magyarság megmaradásáért vívott mindennapi küzdelmét, a keresztényi méltóságot, valamint a határokon átívelő emberi kapcsolatok erejét hangsúlyozták. A megemlékezés szimbolikus zárásaként a diákok otthonaik településneveivel kapcsolták össze a Magyar Kálváriát a Rákóczi Táborral a Nemzeti Összetartozás Hídján keresztül, így téve kézzelfoghatóvá a nemzet egységét.

 

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