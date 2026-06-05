Ezer diák fonta körbe a Nemzeti Összetartozás Hídját Sátoraljaújhelyen

Több mint ezer anyaországi és külhoni magyar középiskolás, valamint tanár gyűlt össze a sátoraljaújhelyi Magyar Kálvárián és a Rákóczi Táborban, hogy közösen emlékezzenek meg a trianoni békediktátum évfordulójáról, a nemzeti összetartozás napjáról. A Rákóczi Szövetség által szervezett eseményen hatvan Kárpát-medencei iskola fiataljai képviseltették magukat. A rendezvényen elhangzott beszédek a kárpátaljai és felvidéki magyarság megmaradásáért vívott mindennapi küzdelmét, a keresztényi méltóságot, valamint a határokon átívelő emberi kapcsolatok erejét hangsúlyozták. A megemlékezés szimbolikus zárásaként a diákok otthonaik településneveivel kapcsolták össze a Magyar Kálváriát a Rákóczi Táborral a Nemzeti Összetartozás Hídján keresztül, így téve kézzelfoghatóvá a nemzet egységét.